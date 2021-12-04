США и Россия достигли прогресса по вопросу дипломатических виз

Об этом агентству ТАСС сказал представитель Госдепартамента. Он также отметил, что функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии.

К концу января Россию должны будут покинуть сотрудники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет. Это – ответ российского МИДа на решение Вашингтона, согласно которому к этому же сроку из США будут вынуждены уехать 27 сотрудников российского посольства.

Москва накануне предложила взаимно обнулить санкции против диппредставительств.