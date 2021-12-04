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09:27, 04 декабря 2021

Владимир Путин сегодня планирует обратиться к участникам третьего этапа съезда партии «Единая Россия»

Форум единороссов будет первым после выборов в Госдуму. На съезде партия власти проведёт кадровые перестановки и подведёт итоги кампании.

Газета «Ведомости» со ссылкой на членов «Единой России» сообщала, что досрочная ротация ждёт и политическое руководство партии – высший и генеральный советы. Состав всех руководящих органов может обновиться на съезде не меньше чем наполовину, рассказал собеседник в «Единой России» и человек, близкий к её руководству.

По словам первого, некоторых единороссов переназначат на прежние должности, но существенная часть обновится за счёт новых депутатов Госдумы, губернаторов и так далее. По данным газеты «Коммерсант», на съезде также сократят число замов секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Сейчас их восемь.

Президент обратится к участникам съезда единороссов дистанционно, сказали в Кремле. «Неформальным лидером партии» назвал Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не стал оценивать работу председателя «Едра» Дмитрия Медведева.

Очередной этап съезда единороссов приурочат к 20-летию со дня создания партии, его традиционно отмечают 1 декабря.


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