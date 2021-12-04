Сегодня произойдет единственное полное солнечное затмение в этом году

По московскому времени затмение начнется в половину одиннадцатого утра и продлится всего 2 минуты. Однако россияне не смогут наблюдать это редкое астрономическое явление. Увидеть, как диск Луны целиком закроет солнечный, смогут только некоторые жители Южной Австралии, Южной Америки, Африки и Атлантики.

Ряд ученых уже специально организовали экспедиции в Антарктиду, где космическое событие можно будет увидеть буквально невооруженным глазом. Однако интересующимся редким явлением все-таки представится возможность наблюдать так называемое «Черное солнце». Зрителям предлагают воспользоваться сервисами американского космического агентства NASA.

На сайте и на ютуб-канале специалисты организуют онлайн видеотрансляцию затмения. Оно, по словам исследователей, будет необычным, поскольку Луна будет «двигаться» с востока на запад, в то время как большинство путей затмений движутся с запада на восток.

Следующее полное солнечно затмение, по прогнозам астрономов, произойдет только в декабре 2029 года.