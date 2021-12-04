В ООН раскритиковали закрытие границ в связи с новым штаммом коронавируса

Ограничения на поездки, которые изолируюи какую-либо страну или регион, являются несправедливыми, репрессивными и неэффективными. Написал в Twitter генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш. Вместо этого он призвал власти ввести повторное тестирование для путешественников.

Ранее многие страны прервали сообщение со странами Южной Африки, где впервые начал распространяться омикрон-штамм. В ЮАР это назвали наказанием за достижения в науке, а конкретно за продвинутое секвенирование генома и способность быстрее выявлять новые варианты.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан призвала мировые системы здравоохранения к бдительности и напомнила о необходимости вакцинации в связи с распространением нового штамма коронавируса: «Нужно быть осторожными и внимательными. Сегодня мы находимся в другой ситуации, нежели в начале 2020 года. У нас есть инструменты, мы знаем, как это работает, и мы ожидали появления новых вариантов. Необходимо принять меры для предотвращения сильного роста заболеваемости, который сокрушил бы системы здравоохранения. Предсказать масштабы и скорость распространения пока нельзя, но будем надеяться, что всё будет мягче. Возможно, что Омикрон способен заражать вакцинированных людей. Мы уже это наблюдаем. Однако то, что привитые не болеют сильно, означает, что вакцины по-прежнему обеспечивают защиту.»