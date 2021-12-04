Bloomberg: Украина закупила гораздо больше турецких беспилотников, чем сообщалось

Агентство со ссылкой на источники в Анкаре утверждает, что речь идет о нескольких десятках аппаратов. Еще более 20 беспилотников планируется поставить украинской армии в будущем.

Официальные лица комментировать эту информацию не стали. Bloomberg отмечает, что среди других направлений сотрудничества двух стран – совместное производство ракет-носителей, которые могут помочь Турции в разработке баллистических ракет. Это, по мнению собеседников агентства, дает Реджепу Эрдогану рычаги воздействия на Владимира Путина.

Президенты накануне обсуждали использование турецких беспилотников на востоке Украины.