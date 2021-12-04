Российский пользователи интернета пожаловались на проблемы с работой сервиса анонимного соединения Tor

Жалобы на работу «Тора» приходят из самых разных регионов России, в том числе Москвы, еще с 1 декабря, утверждают в проекте «Роскомсвобода».

Один из пользователей даже выражал мнение, что сервис блокировался оператором «Ростелеком». Частота сообщений о проблемах выросла в ночь на пятницу: жалобы приходили от тех людей, кто пытался подсоединиться к «Тору» через операторов МТС, «Теле 2» и некоторых других. Один из специалистов «Роскомсвободы» выразил мнение, что работу сервиса могут ограничивать путем блокировки конкретных серверов по IP-адресам, поскольку у него есть публичный список входных узлов.

«Тор» считается одним из способов не только засекречивать свое присутствие в интернете, но и обходить блокировки различных сайтов. В 2017 году в России законодательно запретили это делать с помощью анонимайзеров и VPN. А в июне этого года Роскомнадзор объявил о начале блокировок VPN-сервисов, утверждая, что при их использовании сохраняется доступ к экстремисткой информации, а также детской порнографии.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что планирует ввести централизованное управление в отношении средств обхода блокировок.