На трёх матчах Чемпионата России по футболу фанаты нескольких клубов планируют покинуть трибуны во время игры

На трёх матчах Чемпионата России по футболу, которые должны пройти сегодня, фанаты нескольких клубов планируют покинуть трибуны во время игры.

Очередной тур Российской футбольной премьер-лиги начинается на фоне акций протеста со стороны болельщиков. Фанатские объединения практически всех клубов чемпионата, в частности «ЦСКА», «Спартака», «Локомотива», «Рубина» накануне объявили, что покинут трибуны по ходу матчей. Таким образом они хотят выразить несогласие с жёсткими методами по отношению к людям, пришедшим мирно посмотреть футбол.

В минувшее воскресенье во время матча ЦСКА – Зенит фанаты московских армейцев устроили на своём секторе файер-шоу, использовав пиротехнические изделия, которые на матчи проносить запрещено. После финального свистка фанатскую трибуну ЦСКА не выпускали целый час. А когда ограничения на выход сняли, то болельщиков ожидала вереница бойцов ОМОНа. По сообщениям очевидцев, грузить в автозаки начали всех без разбора. Отпускали только женщин и детей. По некоторым данным задержали больше 400 человек.

В руководстве Российской футбольной премьер-лиги обещали провести тщательное расследование случившегося.