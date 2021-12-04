Z Архив новостей новости
5 0 6 1
07:07, 04 декабря 2021

Во Франции сегодня станет известно имя кандидата в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы»

Претендент определяется по итогам внутрипартийных праймериз. Праймериз среди французских правоцентристов проходили в два тура.

В четверг по результатам внутрипартийного голосования определились два лидера, получившие примерно по 25 процентов голосов каждый. Это глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и депутат Национального собрания Эрик Сьотти.

Последний считался аутсайдером, однако в последний момент смог вырваться в лидеры — главным образом, как полагают аналитики, за счет жесткой антииммиграционной риторики, во многом повторяющей высказывания Марин Лё Пен, руководителя партии «Национальное объединение», которую во французской прессе принято называть «ультраправой».

Валери Пекресс считается более умеренным политиком, придерживающимся скорее центристских взглядов. Именно за нее призвали голосовать своих сторонников трое других участников праймериз «Республиканцев», не вышедшие во второй тур. Поддерживает ее и большинство депутатов партии в Национальной Ассамблее, включая спикера нижней палаты парламента Жерара Ларше.

Голосование во втором туре праймериз началось в пятницу утром и продолжится до обеда в субботу. Имя победителя должно быть объявлено в 16.30 по мск.

Выборы президента Франции пройдут 10 апреля следующего года. Второй тур при необходимости состоится спустя две недели.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 275 6 23300 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 16605 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 80 6 10929 02.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13562 30.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…

5 106 6 39125 27.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31534 30.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 86 6 17077 01.12
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Девиации Ларисы Долиной По мнению вокалистки, в России пора вводить систему, которая и будет решать, кто «достоин» петь со сцены, а кого гнать, теряя тапки. Спецкомиссия, состоящая из «достойных людей», будет решать и цензурировать…

5 109 6 40832 27.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 126 6 25774 30.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80258 29.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 29 6 8214 02.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 85 6 24109 01.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 149 6 42999 02.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 19 6 5662 03.12
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Признание Лукашенко Крыма — смешная цель, потому что кто бы признал самого Лукашенко. Кому он от этого сделал напряг, непонятно, потому что что признал Лукашенко Крым, что не признал, никому от этого не холодно и не жарко. В том числе Путину…

5 31 6 9168 03.12
#слушать 35:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Новая эра Это не про очередную историю #metoo. Впервые большая спортивная лига говорит китайским товарищам — есть более важные для нас рынки, чем ваш, есть более важные для нас вещи, чем интересы вашего политического руководства…

5 132 6 39974 02.12

Популярное за неделю

Новости

фото: Evan Vucci / AP Президент США Джо Байден анонсировал пакет мер, которые затруднят для России вторжение на Украину Такое заявление американский лидер сделал в преддверии переговоров со своим российским визави Владимиром Путиным…

5 7 6 3275
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 70741 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7178 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 265 6 143895 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 42 6 103146 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341936
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5101729

Сегодня в эфире