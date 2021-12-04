Во Франции сегодня станет известно имя кандидата в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы»

Претендент определяется по итогам внутрипартийных праймериз. Праймериз среди французских правоцентристов проходили в два тура.

В четверг по результатам внутрипартийного голосования определились два лидера, получившие примерно по 25 процентов голосов каждый. Это глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и депутат Национального собрания Эрик Сьотти.

Последний считался аутсайдером, однако в последний момент смог вырваться в лидеры — главным образом, как полагают аналитики, за счет жесткой антииммиграционной риторики, во многом повторяющей высказывания Марин Лё Пен, руководителя партии «Национальное объединение», которую во французской прессе принято называть «ультраправой».

Валери Пекресс считается более умеренным политиком, придерживающимся скорее центристских взглядов. Именно за нее призвали голосовать своих сторонников трое других участников праймериз «Республиканцев», не вышедшие во второй тур. Поддерживает ее и большинство депутатов партии в Национальной Ассамблее, включая спикера нижней палаты парламента Жерара Ларше.

Голосование во втором туре праймериз началось в пятницу утром и продолжится до обеда в субботу. Имя победителя должно быть объявлено в 16.30 по мск.

Выборы президента Франции пройдут 10 апреля следующего года. Второй тур при необходимости состоится спустя две недели.