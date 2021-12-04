Американские разведслужбы предупреждают о якобы готовящемся «вторжении РФ на Украину» в начале 2022 года

До 175 тысяч военнослужащих России будут привлечены к этому, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки.

Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках «были получены разведслужбами США», причем «половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной». Он добавил, что «планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием».

По словам источника, сотрудники разведки также наблюдают «рост в России заявлений доверенных лиц и публикаций средств массовой информации с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения», передаёт «Интерфакс».