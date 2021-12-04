Французское правительство объявило о возобновлении полетов в страны на юге Африки с сегодняшнего дня

Южноафриканская республика, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Замбия и Зимбабве — в эти десять государств отправятся самолеты из французской республики. Однако существует ряд условий для путешествий в эти страны.

На борт пустят только граждан Франции или другой европейского государства, дипломатов, а также персонал воздушного судна. При этом по возвращении в Европу всем прибывшим необходимо будет соблюдать карантин 10 дней, а также в течении двух суток сдать ПЦР-тест.

Такие меры связаны со вспышкой заболевания коронавирусом в южной Африке, где в конце ноября был обнаружен новый штамм инфекции «омикрон». Франция приостанавливала авиасообщение с Африкой всего на неделю.

В правительстве республики уверены, что пока рано говорить о полноценном восстановлении полетов, так как новая вариация вируса ведет себя непредсказуемо. Французские власти намерены следить за ситуацией с распространением инфекции, и случае необходимости готовы закрыть границы вновь.

Россия, в свою очередь, ввела двухнедельный карантин для приезжающих из стран юга Африки.