В Кемеровской области жители пожаловались на черный снег, а власти в ответ предложили им провести замеры за свой счет

Черный снег выпадает в Киселевске регулярно, местные жители недовольны, но во многом уже привыкли, сообщил «Эху Москвы» корреспондент местного портала ngs42.ru Александр Левчук.

Он отметил, что экологи в городе не измеряют уровень загрязнения воздуха.