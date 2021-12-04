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06:06, 04 декабря 2021

В Кемеровской области жители пожаловались на черный снег, а власти в ответ предложили им провести замеры за свой счет

Черный снег выпадает в Киселевске регулярно, местные жители недовольны, но во многом уже привыкли, сообщил «Эху Москвы» корреспондент местного портала ngs42.ru Александр Левчук.
Он отметил, что экологи в городе не измеряют уровень загрязнения воздуха.


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