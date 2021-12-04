Черный снег выпадает в Киселевске регулярно, местные жители недовольны, но во многом уже привыкли, сообщил «Эху Москвы» корреспондент местного портала ngs42.ru Александр Левчук.
Он отметил, что экологи в городе не измеряют уровень загрязнения воздуха.
В Кемеровской области жители пожаловались на черный снег, а власти в ответ предложили им провести замеры за свой счет
Черный снег выпадает в Киселевске регулярно, местные жители недовольны, но во многом уже привыкли, сообщил «Эху Москвы» корреспондент местного портала ngs42.ru Александр Левчук.