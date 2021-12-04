Норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в самой длинной в истории партии за шахматную корону

Их игра превысила матч Анатолия Карпова против Виктора Корчного в 1978-м году. По ее итогам действующий чемпион мира вырвался вперед со счетом 3,5 : 2,5. Он играл белыми и победил на 136-м ходу – спустя более 8 часов после начала.

Матч играли на полях Всемирной выставки в Дубае, причем первый символический ход в партии сделал находящийся там же мэр Москвы Сергей Собянин.

Встреча включает в себя 14 классических партий. В случае ничьи по их итогам победитель будет определен на тай-брейке. Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Следующий раунд пройдет 4-го декабря.