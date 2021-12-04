Уволенный из МХАТа имени Горького худрук Эдуард Бояков объявил, что забирает с собой часть постановок

В интервью телеканалу RTVI он рассказал, что собирается возглавить новый негосударственный театр, куда переедет несколько спектаклей, снятых с репертуара МХАТа после его ухода – например, «Лавр» по роману Евгения Водолазкина с Леонидом Якубовичем и Дмитрием Певцовым. Будет ли среди них самая нашумевшая из снятых постановок – «Чудесный грузин» о Сталине с Ольгой Бузовой в одной из ролей – он не уточнил. Первую премьеру в новом театре, у которого пока нет даже названия, обещают уже осенью следующего года.

Тем временем уволивший Боякова новый директор МХАТа Владимир Кехман проанонсировал возвращение театру исторического названия – Художественный.