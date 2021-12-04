Российские пивовары предупредили о возможном коллапсе поставок своей продукции из-за введения обязательной маркировки

Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на заявление Ассоциации производителей пива.

На данный момент правительство намерено ввести маркировку на этом рынке с сентября 2022-го. Производители называют эти сроки нереалистичными, не говоря уже о том, что для отдельных видов тары ее пока вообще технически не разработали – например, для алюминиевых банок. Пивовары прогнозируют перебои сначала с разливным пивом в общепите, а затем и в остальных сегментах рынка.