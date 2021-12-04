Басманный суд арестовал совладельца крупной сети супермаркетов Spar Владислава Левчугова

Он проходит обвиняемым по уголовному делу о даче взятке следователю СК из Томской области Сергею Арефьеву, который вел дело об уклонении от уплаты налогов. По версии обвинения, Левчугов не давал взятку сам, а выступал как посредник. Меру пресечения ему избрали до 2 февраля. Сам следователь уже тоже арестован.

Левчугову грозит срок от 7 до 12 лет и крупный штраф.