Первую версию сайта Wikipedia продадут на аукционе

Сооснователь интернет-энциклопедии Джимми Уэйлс выставил на торгах дома Christie’s вариант википедии, запущенный в январе 2001-го. Об этом сам Уэйлс рассказал интернет-изданию The Verge. Потенциальному покупателю интерфейс сайта предлагается в виде так называемого NFT-токена, то есть уникального цифрового файла.

Стартовая цена пока не определена, как и дата торгов. Вырученные средства обещают пустить на благотворительность.