Легендарная шведская группа ABBA записала видео на рождественский сингл

Это клип на песню под названием Little Things из их нового альбома Voyage, первого с момента воссоединения и первого за 40 лет.

В клипе группа школьников, вдохновленная возвращением любимого коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу.

Все доходы от ролика музыканты обещают перечислить в детский фонд ЮНИСЕФ.