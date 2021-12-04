Это клип на песню под названием Little Things из их нового альбома Voyage, первого с момента воссоединения и первого за 40 лет.
В клипе группа школьников, вдохновленная возвращением любимого коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу.
Все доходы от ролика музыканты обещают перечислить в детский фонд ЮНИСЕФ.
Легендарная шведская группа ABBA записала видео на рождественский сингл
Это клип на песню под названием Little Things из их нового альбома Voyage, первого с момента воссоединения и первого за 40 лет.