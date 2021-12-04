Монумент планируют поставить на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково. Габариты и автора определят в ходе конкурса инициаторы идеи – Российское военно-историческое общество.
Зиничев погиб в сентябре — по официальной версии, сорвавшись со скалы в ходе учений в Заполярье, пытаясь спасти другого поскользнувшегося, тоже погибшего режиссера Александра Мельника. Зиничеву посмертно присвоили звание Героя России.
Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву
Монумент планируют поставить на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково. Габариты и автора определят в ходе конкурса инициаторы идеи – Российское военно-историческое общество.