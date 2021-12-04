Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Монумент планируют поставить на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково. Габариты и автора определят в ходе конкурса инициаторы идеи – Российское военно-историческое общество.

Зиничев погиб в сентябре — по официальной версии, сорвавшись со скалы в ходе учений в Заполярье, пытаясь спасти другого поскользнувшегося, тоже погибшего режиссера Александра Мельника. Зиничеву посмертно присвоили звание Героя России.