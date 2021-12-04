Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и посредничество в многомиллионной взятке, причем за тот период, когда он еще не служил в полиции. На данный момент Гоцуляк пока не уволен.
Максимальное наказание по данной статье – 10 лет колонии.
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка
Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и посредничество в многомиллионной взятке, причем за тот период, когда он еще не служил в полиции. На данный момент Гоцуляк пока не уволен.