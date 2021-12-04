Запуск российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за непогоды

Старт ракеты с двумя спутниками для европейской навигационной системы Galileo перенесли на сутки за 8 минут до предполагаемого времени начала – в районе космодрома сейчас сохраняется сильный высотный ветер.

На следующий год с того же космодрома запланировано сразу 4 аналогичных пуска.