Россия обновила месячный максимум смертности от ковида за все время пандемии

По данным Росстата, в октябре текущего года от этого вируса умерли сразу в полтора раза больше людей чем в предыдущем самом тяжелом с точки зрения смертности месяце, июле. Заболевание унесло жизни примерно 75 тысяч человек, причем почти в 70 тысячах случаев оно было основной причиной смерти.

Избыточная смертность с апреля прошлого года в стране, по данным Росстата, достигла 725 тысяч человек.