В Бразилии проведут расследование против президента из-за высказывания, что прививка от ковида может привести к СПИДу

Это передает местный новостной портал G1. Расследование против действующего главы государства санкционировал Верховный суд.

Спорные высказывания Болсонару сделал в конце октября на своей официальной странице в соцсети инстаграм. Стоит отметить, что специальная комиссия бразильского Сената уже инициировала возбуждение сразу нескольких уголовных дел против политика, в том числе о массовом убийстве из-за его отрицания опасности ковида и высокой смертности от него в Бразилии по сравнению с другими странами.