В Финляндии полиция задержала пятерых человек, которые, по ее данным, готовили теракт

Это передает местная телерадиокомпания Yle. Правоохранители считают, что все задержанные состоят в некой, цитата, «ультраправой группировке радикального толка» (подробностей не приводится). Также говорится, что они якобы планировали взорвать бомбу, но не говорится, где и когда.

Все пятеро – этнические финны, все моложе 30 и ранее уже привлекались к уголовной ответственности.