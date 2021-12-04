Об этом агентству «Интерфакс» рассказал член Совета Андрей Бабушкин. По его словам, за последние три недели члены СПЧ объехали 20 исправительных учреждений. Результаты проверок также направят новому директору ФСИН Аркадию Гостеву и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.
Предыдущий глава ФСИН Александр Калашников ушел в отставку после публикации архива с тысячью записей на служебные видеорегистраторы пыток и изнасилований заключенных по всей стране, от Саратова до Камчатки.
Члены СПЧ представят доклад президенту по итогам инспекционного объезда СИЗО и колоний в стране
Об этом агентству «Интерфакс» рассказал член Совета Андрей Бабушкин. По его словам, за последние три недели члены СПЧ объехали 20 исправительных учреждений. Результаты проверок также направят новому директору ФСИН Аркадию Гостеву и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.