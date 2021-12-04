Уровень коллективного иммунитета россиян от коронавируса приближается к 54%

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, полный курс вакцинации прошли 64 млн человек, первым компонентом – 72. Наилучшие показатели – в Севастополе, Чукотке, Москве, Подмосковье и Петербурге – от 70 до 80%, худшие – в Дагестане и Кабардино-Балкарии – 24 и 36% соответственно.

Также Голикова заявила о резком росте смертности от коронавируса в октябре – по этому показателю он стал худшим месяцем за все время пандемии.