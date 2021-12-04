Тверской суд Москвы продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву по делу о мошенничестве

В СИЗО Зуев пробудет как минимум до 7 марта, несмотря на то, что ему недавно сделали операцию на сердце. Во время заседания ему стало плохо из-за подскочившего давления, адвокаты вызвали врачей, но суд отказался отложить заседание. При этом отказали защитникам и в просьбе отпустить Зуева под залог в 2 млн рублей.

Ректора «Шанинки» задержали в октябре по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Издание The Bell ранее писало, что дело может быть связано с конфликтом Раковой с издательством «Просвещение» из-за господряда на поставки учебников.