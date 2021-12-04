Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» приняло указ о правах женщин

Там говорится дословно следующее: «Женщина – не имущество, а благородный и свободный человек. Ей нельзя расплачиваться за сделку или в качестве компенсации за прекращение кровной вражды», конец цитаты.

Талибы* захватили власть в стране в середине августа, на фоне вывода из Афганистана военнослужащих США и их союзников по НАТО. В России – как и на уровне ООН – они официально признаны террористическим движением.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.