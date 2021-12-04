Новый председатель Австрийской народной партии Карл Нехаммер проинформировал президента о реорганизации правительства

В частности, став новым канцлером, Нехаммер планирует заменить всех министров-однопартийцев.

В Австрии уже второй раз за 2 месяца меняется глава правительства. Сначала Себастьян Курц подал в отставку с поста канцлера, но остался главой партии, на фоне коррупционного скандала и расследования. Затем он решил уйти из политики окончательно, а его преемник Александер Шалленберг объявил о намерении оставить высший пост, чтобы кресла канцлера и председателя правящей партии вновь мог совмещать один и тот же человек.