Фирменный скоростной поезд «Аллегро» снова будет курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря

Каждый день будут выполняться по 2 рейса в обоих направлениях, продажа билетов стартовала вчера.

При этом Финляндия, как и подавляющее большинство стран Шенгенской зоны, по-прежнему пускает к себе россиян исключительно с видами на жительство, рабочими визами, для неотложного лечения и с другими подобными уважительными причинами. Выдача туристических виз приостановлена на неопределенный срок из-за коронавируса.