Об этом пишет интернет-издание «Медиазона* – Центральная Азия» (признанное иноганетом) со ссылкой на пресс-службу ведомства.
27-летний повар Жобир Жураев, осужденный по делу о вымогательстве на 11,5 лет, утверждает, что его уже 4 года избивают, пытают током, угрожают изнасиловать, насильно надевают крестик, снимают на видео, оскорбляя, и так далее. В 2018-м Жураев был свидетелем жесточайшего избиения другого заключенного, Гора Овакимяна, который после этого скончался в больнице.
ФСИН начала проверку после жалоб на пытки во Владимирской ИК-6 со стороны гражданина Узбекистана
Об этом пишет интернет-издание «Медиазона* – Центральная Азия» (признанное иноганетом) со ссылкой на пресс-службу ведомства.