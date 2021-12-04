ФСИН начала проверку после жалоб на пытки во Владимирской ИК-6 со стороны гражданина Узбекистана

Об этом пишет интернет-издание «Медиазона* – Центральная Азия» (признанное иноганетом) со ссылкой на пресс-службу ведомства.

27-летний повар Жобир Жураев, осужденный по делу о вымогательстве на 11,5 лет, утверждает, что его уже 4 года избивают, пытают током, угрожают изнасиловать, насильно надевают крестик, снимают на видео, оскорбляя, и так далее. В 2018-м Жураев был свидетелем жесточайшего избиения другого заключенного, Гора Овакимяна, который после этого скончался в больнице.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.