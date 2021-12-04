Это на 330 с лишним тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее вчера вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о резком росте смертности из-за коронавируса в октябре – более чем на 20 процентов к октябрю 2020-го (и почти такой же прирост, если сравнивать периоды январь-октябрь текущего и прошлого годов).
Избыточная смертность с апреля 2020-го приближает к 725 тысячам человек.
Росстат: естественная убыль населения России с начала года перевалила за 800 тысяч человек
Это на 330 с лишним тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.