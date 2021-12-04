Кинорежиссер Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина

Казус произошел во время записи интервью для канала «Радио Долин» на видеохостинге Youtube. Когда журналист в одном из своих вопросов к 83-летнему мэтру сравнил один его фильм «Последняя дуэль» с другими двумя другими, «Робином Гудом» и «Царством небесным», тот, не повышая голоса, несколько раз повторил, что, по его мнению, Долину нужно с собой сделать и куда отправиться. На этом интервью завершилось.