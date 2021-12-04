Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ

Встреча на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге завершилась со счетом 2:2. У питерцев оба гола забил Клаудиньо – на 31-й и 69-й минуте с пенальти, у «Ростова» — Дмитрий Полоз на 11-й минуте с пенальти и Николай Комличенко на 25-й.

По ходу матча часть болельщиков с обеих сторон скоординированно покинула трибуны в знак протеста против немотивированных массовых задержаний на предыдущей игре с ЦСКА.

«Ростов» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, «Зенит» — первую. В следующем туре 11-го декабря «Ростов» дома сыграет с «Уралом», «Зенит» 12-го в гостях встретится с «Динамо», а до этого сыграет с английским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.