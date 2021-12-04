Генсек ООН назвал неэффективными ограничения на въезд из-за нового омикрон-штамма коронавируса

Антониу Гутерриш также назвал их несправедливыми и признал, что вирус не знает границ.

Ранее вред от таких ограничений называл несоразмерным пользе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Новый штамм зафиксирован уже почти в трех десятках стран, в том числе у людей, которые в последнее время не выезжали за границу. В России из-за него отправляют в обсерваторы вернувшихся из ЮАР (там его выявили впервые). Никаких данных о более тяжелом течении заболевания с новым штаммом нет.