Пользователи Рунета жалуются на блокировку браузера Tor

Проблемы с доступом подтверждают сервисы отслеживания интернет-цензуры Global Check, OONI и другие.

Не работает браузер у пользователей всей так называемой «большой тройки» сотовых операторов, а также АКАДО и других крупнейших провайдеров домашнего интернета. Прежде всего проблемы фиксируются у пользователей из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других миллионников.

При этом доступ к Tor сохраняется, если запросить непубличные узлы входа через браузер или по почте.

Этот браузер позволяет анонимно посещать сайты, поэтому пользуется большой популярностью, в том числе для доступа к так называемому теневому сегменту интернета.