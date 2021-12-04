Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:03, 04 декабря 2021

Минюст пополнил реестры иноагентов четырьмя физлицами и одной НКО

СМИ-иноагентами признали журналистов сетевого издания Idel.Реалии* татарско-башкирское службы «Радио Свобода*» (оба СМИ ранее уже тоже объявлялись иноагентами). В список включили Андрея и Алину Григорьевых, Регину Хисамову и Регину Гимаилову.
НКО-иноагентов объявили ассоциацию под названием «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» — власти считают, что она получала деньги от Еврокомиссии.
В общей сложности в реестре уже почти две сотни организаций и граждан. Вчера президент Владимир Путин публично призывал осторожнее применять закон об иноагентах, чтобы он, цитата, «не нарушал права граждан».

* "Idel.Реалии" - СМИ, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 272 6 23206 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 172 6 16540 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 83 6 10473 02.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13523 30.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31490 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25738 30.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 86 6 17049 01.12
Новости

Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки публикаций «архива Пандоры» Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки на основании публикаций об офшорах из так называемого «архива Пандоры», назвав информацию «неструктурированными и отрывочными данными»

5 31 6 6277
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Россия — страна возможностей Потомство приближенных чиновников оказывается сплошь гениальным. Так же, как жены, двоюродные братья, зятья чиновников и их родственники внезапно оказываются талантливейшими бизнесменами и организаторами, получая лучшие подряды и госзаказы…

5 81 6 17405 03.12
Новости

Reuters: Российские производители продовольствия столкнулись с проблемами из-за кризиса на белорусско-польской границе Из-за закрытия пропускных пунктов на территории Польши образовались пробки из фур…

5 33 6 7228
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Признание Лукашенко Крыма — смешная цель, потому что кто бы признал самого Лукашенко. Кому он от этого сделал напряг, непонятно, потому что что признал Лукашенко Крым, что не признал, никому от этого не холодно и не жарко. В том числе Путину…

5 32 6 7135 03.12
#слушать 35:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 23 6 5206 03.12
Новости

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах для защиты Украины от России Они призваны не позволить российскому президенту Владимиру Путину зайти дальше в нагнетании напряженности, – сказал сегодня глава Белого дома…

5 31 6 7368
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 88 6 23960 01.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80214 29.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 153 6 42691 02.12

Популярное за неделю

Новости

Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…

5 0 6 42582
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 70596 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7141 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 262 6 142071 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 42 6 102738 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341879
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5101528

Сегодня в эфире