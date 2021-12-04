Минюст пополнил реестры иноагентов четырьмя физлицами и одной НКО

СМИ-иноагентами признали журналистов сетевого издания Idel.Реалии* татарско-башкирское службы «Радио Свобода*» (оба СМИ ранее уже тоже объявлялись иноагентами). В список включили Андрея и Алину Григорьевых, Регину Хисамову и Регину Гимаилову.

НКО-иноагентов объявили ассоциацию под названием «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» — власти считают, что она получала деньги от Еврокомиссии.

В общей сложности в реестре уже почти две сотни организаций и граждан. Вчера президент Владимир Путин публично призывал осторожнее применять закон об иноагентах, чтобы он, цитата, «не нарушал права граждан».

* "Idel.Реалии" - СМИ, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.