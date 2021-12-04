Болельщики сразу нескольких российских футбольных клубов поддержат сегодня фанатов ЦСКА. Они планируют уйти с матчей своих команд в знак несогласия с задержанием в минувшее воскресенье нескольких сотен человек после игры столичных армейцев с питерским «Зенитом». О решении покинуть трибуны на ближайших матчах также объявили болельщики ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Крылья Советов» и «Урала».

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сказал «Эху», что недовольство российских любителей футбола в первую очередь связано с риском массовых недопусков на стадионы.

Шпрыгин полагает, что в текущем сезоне российского чемпионата большее внимание будет приковано не к футболу, а к организационным вопросам и акциям протеста.