В Сербии экологи, как ожидается, сегодня проведут акции протеста

Митинги и блокады дорог будут организованы в 30 городах Балканской республики, включая Белград, рассказали координаторы акции. Экологи хотят привлечь внимание властей к состоянию воздуха. По их мнению, оно может ухудшиться из-за возможной добычи лития, что впоследствии негативно скажется на состоянии здоровья жителей Сербии. Ранее международный концерн Rio Tinto утвердил проект по разработке литиево-борного месторождения на северо-западе страны. По оценкам специалистов на данной территории может содержаться до 10% всех разведанных запасов лития в мире. Активисты подчёркивают, что демонстрации будут носить мирный характер и призвали полицию не допускать неприятных инцидентов. В случае ущемления прав участники протеста смогут обратиться за юридической помощью, позвонив на горячую линию, добавили организаторы.

На минувшей неделе тысячи людей вышли на улицы Сербии и перекрыли проезд по одной из автомагистралей в знак протеста против свободного эксплуатирования ресурсов государства иностранными компаниями. В свою очередь президент страны Александр Вучич сообщил, что готов общаться с народом по этому вопросу и может отказаться от проекта по разработке месторождений, если опасения экологов подтвердятся.

Сербия входит в десятку самых загрязнённых стран в Европе. По последним подсчётам, индекс качества воздуха в Белграде достиг 300 баллов — это показатель, признанный опасным для здоровья.