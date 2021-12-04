Росстат сообщил, что в октябре смертность от коронавируса в России стала самой высокой за все время пандемии. Она оказалась более чем в 1,5 раза выше максимума, зафиксированного в июне. Около 75 тысяч россиян с коронавирусом, как говорится в очередном отчете Росстата, умерли в октябре. Почти у 70 тысяч человек ковид стал основной или предположительно основной причиной смерти. Для сравнения, в июле скончалось около 50 тысяч человек с инфекцией, и у 45 тысяч из них она оказалась главной причиной гибели.

Всего с учетом октябрьских данных непосредственно от коронавируса в России за все время эпидемии умерли уже более 460 тысяч человек, отмечает Росстат. Две трети из них – в этом году. При суммировании смертей людей с ковидом вне зависимости от его влияния этот показатель достиг почти 540 тысяч человек.

Резко растет и естественная убыль населения. За первые 10 месяцев этого года она превысила 800 тысяч человек – это более чем на 70% выше, чем годом ранее.

Данные оперативного штаба о смертности от коронавируса, публикуемые ежедневно, значительно ниже – власти это объясняют тем, что со временем статистика уточняется.