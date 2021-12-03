Власти Берлина запретили танцы в клубах из-за коронавируса

В то же время правительство немецкой столицы пока не планирует закрывать ночные заведения и дискотеки. До 2 января вход в государственные учреждения Берлина будет открыт только тем, кто привился от коронавируса, не так давно переболел или сдал отрицательный тест. В общественном транспорте вернули масочный режим.

Сокращено количество участников массовых мероприятий. Рождественские* ярмарки берлинская администрация закрывать не собирается, но пускать туда будут либо по сертификату о вакцинации, либо по документу о перенесенном заболевании.

* Илья Рождественский - физлицо, признанное иностранным агентом.