Крупнейшие пивовары в России предупреждают о риске коллапса на рынке из-за введения маркировки

Сроки, которые предлагают власти, по мнению участников рынка, нереалистичны и могут вызвать сбои в поставках пива, пишет журнал Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации производителей пива. Авторы обращения жалуются также, что не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем — ЕГАИС и маркировки.

Кроме того, для маркировки отдельных видов упаковки, в частности алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений. Ранее министерство промышленности предложило ввести маркировку слабоалкогольной продукции и пива в конце следующего года.