Следователи задержали начальника отдела полиции московского района Ростокино по подозрению в мошенничестве и коррупции

Полковник Игорь Гоцуляк, согласно материалам дела, получил крупную сумму за помощь в назначении на высокие посты в управлении налоговой службы по Самарской области. При этом отмечается, что сам Гоцуляк тогда еще не был начальников ОВД «Ростокино». Этот отдел он возглавил чуть меньше месяца назад.