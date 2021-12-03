Следователи ФСБ возбудили новое уголовное дело против кубанской активистки Дарьи Полюдовой и шестерых ее соратников

В этот раз их подозревают в создании экстремистской организации и участии в ней, – пишет интернет-издание Sota Vision. Полюдова уже два года находится в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму. В мае суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Сейчас ожидается апелляция.