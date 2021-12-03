Россия, по сведениям агентства Reuters, не начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2» до его сертификации

Также «Газпром» не будет оказывать давления на ФРГ с целью ускорить процесс, рассказали источники агентства.

Прокачка газа без одобрения немецкого регулятора повлечет за собой лишь небольшой штраф, но российская сторона намерена взять паузу, поскольку в Германии сейчас идет смена правительства. В газовом концерне, добавил собеседник агентства, хотели бы понять, как будут развиваться отношения между Москвой и Берлином.