Байден намерен сосредоточиться на теме Украины в ходе переговоров с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден намерен сосредоточиться на теме Украины в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Возможность проведения прямых контактов между двумя лидерами обсуждается, сказали в белом доме. Объявить о такой встрече собираются, когда будет принято окончательное решение.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что Россия и США согласовали дату и время переговоров по видеосвязи президентов двух стран. Остается согласовать ряд параметров с американской стороной, чтобы назвать дату, добавил он.