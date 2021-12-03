WP: Телефоны 11 американских дипломатов были взломаны с помощью шпионской программы

Телефоны 11 американских дипломатов, по сведениям газеты The Washington Post, были взломаны с помощью шпионской программы. Ее разработала израильская компания NSO Group. Кто может стоять за взломом, не уточняется.

По сведениям издания, атаке подверглись чиновники Госдепартамента, которые работали в Восточной Африке, и, в частности, в Уганде. Сообщения о взломе появились после того, как официальные лица США занесли в черный список NSO Group. Вашингтон считает, что разработками компании воспользовались правительства ряда стран для взлома устройств дипломатов, политических активистов, правозащитников.