Двое жителей Башкирии напали на полицейских, отобрали у них оружие и обстреляли

Это произошло в деревне на западе республики. По данным местного управления МВД, двое участковых пытались задержать подозреваемого, тот оказал им сопротивление. Он и его знакомый скрылись. Полицейский был ранен в плечо и ногу, он госпитализирован. Подозреваемые чуть позже были задержаны.