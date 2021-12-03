Болельщики футбольных клубов «Зенит» и «Ростов» покинули стадион в Санкт-Петербурге во время матча обеих команд

Тем самым они решили поддержать фанатов ЦСКА, задержанных в минувшее воскресенье.

Первыми «Газпром-Арену», где игрался матч 17-го тура Российской премьер-лиги, покинули болельщики «Ростова». Они ушли с трибун, когда прошло 19 минут 30 секунд с начала первого тайма. Время выбрано символично: в 1930 году клуб из Ростова-на-Дону был основан. Фанаты «Зенита» остались на трибунах домашнего стадиона до 60-й минуты – а затем также покинули арену. Чуть ранее представители петербургского объединения болельщиков объявили, что хотят выразить солидарность с фанатами ЦСКА, и пожаловались на то, что конструктивного диалога с властями до сих пор нет. Сам матч между «Зенитом» и «Ростовом» завершился вничью – 2:2.

Акция протеста, как ожидается, продолжится и в других матчах 17-го тура РПЛ. К ней присоединятся, в частности, болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА: команды сыграют между собой в Самаре. Кроме того, о намерении уйти со стадионов во время матча своих клубов объявили фанатские объединения московских «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала».

После матча ЦСКА и «Зенита» в Москве болельщиков «армейцев» около трех часов не выпускали со стадиона. Поводом послужило то, что на трибуне красно-синих использовалась пиротехника. После этого, по данным ряда СМИ, были задержаны свыше 400 человек, более 50 из них привлекли к административной ответственности.