Росстат представил сегодня первые результаты подсчета количества бедных по новой схеме

Их оказалось в третьем квартале года почти на 3 млн. меньше, чем годом ранее – всего порядка 16 млн. В конце прошлого месяца правительство ввело понятие «границы бедности». До этого порогом бедности считался прожиточный минимум, который рассчитывали на основе стоимости потребительской корзины.

Профессор Парижского университета Sciences Po, экономист Сергей Гуриев сказал в эфире «Эха», что изменение системы подсчета бедного населения в России устроено по примеру европейских стран, однако эффективность такого подхода вызывает сомнения.

Сергей Гуриев высказал недоумение уровнем прожиточного минимума в России и счел этот показатель главной проблемой в данном контексте.

