Следователи взяли подписку о неразглашении у адвоката бывшего замминистра просвещения Марины Раковой

В этой связи защитник лишился возможности комментировать обстоятельства дела, – рассказал источник агентства ТАСС в силовых структурах. Адвокат Юлия Новичкова эту информацию пока не подтверждала.

Накануне стало известно, что Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко было предъявлено обвинение по новому эпизоду. По версии следствия, они заключили подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.